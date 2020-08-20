А. Майоров: Агробизнес–образование должно стать единым комплексным процессом воспитания и обучения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в форуме «Агробизнес-образование в России: новые вызовы и новые возможности».

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия в режиме видеоконференцсвязи выступил на форуме «Агробизнес-образование в России: новые вызовы и новые возможности».

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Форум проходит 20–21 августа 2020 года в Тамбовской области с использованием онлайн-площадок.

С учетом новых социально-экономических и политических реалий возрастает необходимость существенного усиления роли села в жизни страны

«С учетом новых социально-экономических и политических реалий возрастает необходимость существенного усиления роли села в жизни страны. Важную роль при этом играет агробизнес–образование, которое должно стать единым комплексным процессом воспитания и обучения, направленным на интеллектуальное и профессиональное развитие», — отметил Алексей Майоров.

По его словам, агробизнес-образование также является одной из эффективных форм вовлечения талантливой и перспективной молодежи в сельскохозяйственную отрасль.

Сенатор пожелал участникам и организаторам форума успешной работы.

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