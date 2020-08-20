Вниманию СМИ: рабочая поездка Олега Матыцина в Тулу

Source: Russia Ministry of Sport

В пятницу, 21 августа, в Туле будет дан старт строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с легкоатлетическим манежем и состоится торжественное открытие Ледового дворца.

В мероприятиях примут участие Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Справочно:

Физкультурно-оздоровительный комплекс с легкоатлетическим манежем на 2500 мест (ул. Санаторная, д. 5) строится в рамках реализации программы «Газпром – детям». ФОК предназначен для проведения соревнований по волейболу и баскетболу уровня Чемпионата России, ЦФО и всероссийских соревнований по лёгкой атлетике. Новая площадка станет основной базой для тренировок и проведения соревнований волейбольной команды «Тулица». Кроме этого, здесь будут проходить тренировочные занятия для учащихся детских спортивных школ.

В здании комплекса будут размещены универсальный спортивный зал с волейбольно-баскетбольной площадкой и трибунами для зрителей на 1500 мест; легкоатлетический манеж с восемью прямыми беговыми дорожками длиной 100 м, шестью круговыми дорожками длиной 200 м, секторами для прыжков в высоту, тройного прыжка, прыжков в высоту, прыжков с шестом, метания снаряда, толкания ядра и трибунами для зрителей на 1000 мест.

Ледовый дворец (ул. Новомосковская) построен в рамках реализации программы «Газпром – детям». Общая площадь здания – 14 899,29 м2, вместимость – 3363 человек. Для Тульской области это уникальный современный объект, аналогов которому нет в регионе. В двухэтажном здании есть не только ледовая арена, но и спортивный зал для проведения занятий на силовых тренажерах, занятий по борьбе. Ледовый дворец предназначен для занятий хоккеем, фигурным катанием и следж-хоккеем.

В честь открытия Ледового дворца с 18 по 23 августа проходит Кубок губернатора Тульской области по хоккею среди молодёжных команд.

Планируется, что новый Ледовый дворец станет домашней ареной для «Академии хоккея им. Б.П. Михайлова Тульская область» в сезоне МХЛ 2020-2021 гг.

Контакты для СМИ:

Ольга Кирюнина (пресс-служба Правительства Тульской области) – 8-980-589-90-70.

Пресс-служба Минспорта России

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