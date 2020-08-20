В Москве за совершение должностных и коррупционных преступлений заместитель главы администрации поселения Краснопахорское предстанет перед судом

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя столицы. Следственными органами он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных чч. 2, 3, п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взяток), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, мужчина, являясь заместителем главы администрации поселения Краснопахорское в г. Москве, находясь с января 2017 года по сентябрь 2018 года на своем рабочем месте, получал от представителей различных коммерческих организаций денежные средства в размере от 50 тыс. рублей до 2,4 млн рублей в качестве взяток.

За незаконное денежное вознаграждение обвиняемый на протяжении длительного периода времени оказывал указанным фирмам покровительство при заключении и исполнении муниципальных контрактов, в том числе совершая незаконные действия, а также действия, совершению которых обвиняемый мог способствовать в силу занимаемого служебного положения.

При этом по одному из контрактов управлением Федеральной антимонопольной службы по г. Москве были выявлены нарушения при проведении электронного аукциона, в связи с чем обвиняемый, а также сотрудники администрации поселения Краснопахорское в г. Москве, не осведомленные о его преступных действиях, были привлечены к административной ответственности в качестве должностных лиц.

Фигурант данного уголовного дела, не намереваясь оплачивать административный штраф из собственных средств и желая устранить негативные последствия от своих противоправных действий для членов комиссии, убедил представителя организации, в чьих интересах он действовал, передать ему денежные средства в размере 180 тыс. рублей для организации оплаты указанных штрафов, злоупотребив своими должностными полномочиями.

В ходе проведения расследования также установлена причастность обвиняемого в совершении превышения должностных полномочий, выразившихся в заключении с юридическим лицом двух соглашений о безвозмездном пользовании земельным участком без наличия на то законных оснований.

Указанные деяния пресечены в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения по существу в Троицкий районный суд г. Москвы. Обвиняемый содержится под стражей.

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