Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил «Молочный комбинат Энгельсский».

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил «Молочный комбинат Энгельсский». Он осмотрел стройплощадку фабрики мороженого и производственные цеха.

Сенатор рассказал, что комбинат входит в группу компаний «Белая долина». В настоящее время на комбинате реализуется крупный инвестиционный проект – строительство фабрики мороженого. «Сейчас возводится производственный комплекс площадью 15 тысяч кв. метров. В этом году планируют закрыть внешний контур, к февралю смонтировать холодильное оборудование. Это позволит в разы увеличить производство мороженого, которое пользуется спросом и в Саратовской области, и за ее пределами. Предполагается, что товар будет поставляться в Казахстан и Армению, рассматривается возможность поставок в Китай», – пояснил парламентарий.

Сенатор Олег Алексеев посетил «Молочный комбинат Энгельсский»

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Сенатор Олег Алексеев посетил «Молочный комбинат Энгельсский»

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Сенатор Олег Алексеев посетил «Молочный комбинат Энгельсский»

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Сенатор Олег Алексеев посетил «Молочный комбинат Энгельсский»

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Сенатор Олег Алексеев посетил «Молочный комбинат Энгельсский»

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Сенатор Олег Алексеев посетил «Молочный комбинат Энгельсский»

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Сенатор Олег Алексеев посетил «Молочный комбинат Энгельсский»

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Сенатор Олег Алексеев осмотрел стройплощадку фабрики мороженого

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Председатель правления ГК «Белая долина» Алексей Михайлов провел экскурсию по производственным цехам фасовки готовой продукции, творожного производства, показал линии по производству и по упаковке ультрапастеризованного молока для обеспечения школьников области молоком.

В школах будет организовано горячее питание для учащихся младших классов. Саратовской области предусмотрено на текущий год порядка 316 млн рублей

«По поручению Президента РФ Владимира Путина в школах будет организовано горячее питание для учащихся младших классов. Саратовской области предусмотрено на текущий год порядка 316 млн рублей. С 2010 года в регионе работает программа «Школьное молоко», которым обеспечиваются также младшие школьники. На эти цели в 2020 году предусмотрено 153,9 млн рублей. «Молочный комбинат «Энгельсский» является единственным поставщиком молока в школы региона. В день производится порядка 40 тонн «школьного молока»», – сказал Олег Алексеев.

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