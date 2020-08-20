В Саратовской области стартовал проект ГРО и администраций районов области по проверкам газового хозяйства МКД

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

20 августа 2020, 17:20

Компания «Газпром газораспределение Саратовская область» проводит совместные с администрацией Петровского муниципального района области проверки готовности газового хозяйства многоквартирных жилых домов к предстоящему отопительному сезону.

В настоящее время разработаны графики технического обслуживания газового оборудования таких домов. За их исполнением УК, ТСЖ теперь следит и администрация района. Вопросы проведения технического обслуживания общедомового и внутриквартирного газового оборудования находятся на особом контроле в администрации и оперативно рассматриваются на постоянно действующем совещании при главе района.

«Такие меры позволят подготовить газовые сети к работе осенне-зимний период более тщательно. Мы планируем распространить этот опыт на все муниципальные образования региона», — рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саратовская область», АО «Саратовгаз» Юрий Казбек.

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