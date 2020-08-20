«Газпром» и Чувашская Республика подписали программу газоснабжения и газификации в 2021–2025 годах

Source: Gazprom in Russian
Релиз
20 августа 2020, 15:45
Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики Олег Николаев подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.
В соответствии с документом, «Газпром» планирует построить на территории региона межпоселковые газопроводы общей протяженностью около 73 км. В результате будут созданы условия для газификации 13 населенных пунктов на Заволжской территории города Чебоксары, а также потребителей в Алатырском и Яльчикском районах.
В свою очередь, Чувашская Республика обеспечит сооружение внутрипоселковых газопроводов протяженностью 82 км, подготовку почти 2,5 тыс. домовладений и шести котельных к приему газа.
«Газпром» и Чувашская Республика ведут системную работу по газификации региона. В настоящее время действует программа развития газоснабжения и газификации в 2016–2020 годах.
C 2005 года уровень газификации республики вырос на 19,3% и на 1 января 2020 года достиг 93,6%.
Газификация Чувашской Республики
уровень газификации Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2020 года
межпоселковых газопроводов планирует построить «Газпром» на территории Чувашской Республики в 2021–2025 годах
Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года
Всего по России
2020
Города и поселки городского типа
2020
Сельская местность
2020
Справка
Между «Газпромом» и Правительством Чувашской Республики заключены соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации.
В настоящее время в республике действует одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) «Газпрома» — в г. Чебоксары.
На 1 января 2020 года уровень газификации в среднем по России составляет 70,1%.
Управление информации ПАО «Газпром»
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