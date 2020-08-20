Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ20.08.2020 14:36

Мониторинг чрезвычайных ситуаций на планете

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций с помощью российской орбитальной группировки. В период с 13 по 20 августа 2020 года в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме более 871 тысячи квадратных километров, а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам — более 138 тысяч квадратных километров.

В частности, за этот период проведен мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:

обстановка в устье реки Бурея в Хабаровском крае;

пожароопасная обстановка в Республике Саха (несколько районов);

гидрологическая обстановка в Московской области;

лесопожарная обстановка в Магаданской области и Камчатском крае;

паводкоопасная обстановка в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае;

разлив нефтепродуктов в г. Норильск;

обстановка в Кабардино-Балкарской Республике;

угроза подтопления в Южной Корее;

обстановка в Тюменской области.

В интересах Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам выполнен мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций:

наводнение в Индии, Южной Корее и Судане;

последствия землетрясения на Филиппинах.

На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка следующих событий:

последствия взрыва в Ливане;

разлив нефтепродуктов с грузового судна на о. Маврикий;

извержение вулкана в Индонезии;

лесные пожары в Томской области.

Кроме того, в среду, 19 августа 2020 года, по запросу МЧС России была активирована Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам в целях мониторинга силами орбитальной группировки участников Хартии крупномасштабного наводнения в Амурской области, Еврейской автономной области, а также Хабаровском и Приморском краях.

Госкорпорация «Роскосмос» и Научный центр оперативного мониторинга Земли поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

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