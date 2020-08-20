Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ20.08.2020 14:36
Мониторинг чрезвычайных ситуаций на планете
Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций с помощью российской орбитальной группировки. В период с 13 по 20 августа 2020 года в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме более 871 тысячи квадратных километров, а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам — более 138 тысяч квадратных километров.
В частности, за этот период проведен мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:
обстановка в устье реки Бурея в Хабаровском крае;
пожароопасная обстановка в Республике Саха (несколько районов);
гидрологическая обстановка в Московской области;
лесопожарная обстановка в Магаданской области и Камчатском крае;
паводкоопасная обстановка в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае;
разлив нефтепродуктов в г. Норильск;
обстановка в Кабардино-Балкарской Республике;
угроза подтопления в Южной Корее;
обстановка в Тюменской области.
В интересах Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам выполнен мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций:
наводнение в Индии, Южной Корее и Судане;
последствия землетрясения на Филиппинах.
На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка следующих событий:
последствия взрыва в Ливане;
разлив нефтепродуктов с грузового судна на о. Маврикий;
извержение вулкана в Индонезии;
лесные пожары в Томской области.
Кроме того, в среду, 19 августа 2020 года, по запросу МЧС России была активирована Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам в целях мониторинга силами орбитальной группировки участников Хартии крупномасштабного наводнения в Амурской области, Еврейской автономной области, а также Хабаровском и Приморском краях.
Госкорпорация «Роскосмос» и Научный центр оперативного мониторинга Земли поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.