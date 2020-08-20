Направлено в суд уголовное дело о сбыте и покушении на сбыт наркотических средств

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Таджикистан Холмурода Тураева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт и покушение на сбыт наркотических средств организованной группой в крупном и особо крупном размере).

В 2008 г. Тураев приговором Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербурга был осужден за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и отбывал наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области. Как считает следствие, находясь в местах лишения свободы, он с марта 2010 г. по февраль 2012 г. создал организованную группу и с помощью соучастников сбыл на территории Ленинградской области наркотические средства метадон и героин (диацетилморфин) общей массой 6,519 г и 182,351 г, соответственно.

Кроме того, по версии следствия, с января по май 2018 г. под руководством Тураева на территории Московского региона действовала организованная группа, специализировавшаяся на поставках и сбыте наркотических средств. Ее соучастники совершили 3 преступления, связанные с незаконным сбытом героина общей массой 831,95 г.

Уголовное дело будет направлено во Всеволожский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.

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