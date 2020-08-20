На ремонтируемых газопроводах ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» выполнена перекачка газа с применением мобильной компрессорной станции

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

20 августа 2020, 17:45

С мая по август на объектах ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» при ремонте газопроводов сохранено 37,3 млн куб. м природного газа. Перед проведением работ на 16 объектах предприятия выполнена перекачка газа из ремонтируемых участков в рабочие с применением мобильной компрессорной станции (МКС).

Использование МКС является современным методом сбережения газа при проведении ремонтных работ магистральных газопроводов, позволяющим предотвратить выброс метана в атмосферу, а также реализовать Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» на 2020–2022 годы. Из ремонтируемого участка сохраняется до 80% газа. Такие работы проведены в Арзамасском, Пильнинском, Волжском, Сеченовском, Торбеевском, Владимирском и Вятском линейных производственных управлениях магистральных газопроводов.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», транспортирующее газ потребителям 15 регионов в Приволжском и Центральном федеральных округах Российской Федерации.

Газотранспортная система компании включает в себя более 13 тыс. км магистральных газопроводов.

В составе компании 24 филиала, в том числе 16 линейно-производственных управлений, Инженерно-технический центр, Управление аварийно-восстановительных работ, Управление материально-технического снабжения и комплектации, Управление технологического транспорта и специальной техники и Учебно-производственный центр.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2015. Коллектив предприятия насчитывает около десяти с половиной тысяч работников. Головной офис расположен в Нижнем Новгороде.

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