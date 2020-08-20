ООО «Газпром трансгаз Томск» организовало путешествие для клуба инвалидов «Факел»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

20 августа 2020, 14:25

14–16 августа работники Новокузнецкого линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» стали организаторами увлекательного путешествия ребят из физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Факел» в Горную Шорию.

Для поездки были выделены средства на аренду транспорта и оказана помощь в сопровождении по всему маршруту. Газовики также организовали детям экскурсию в Шорский национальный парк и осуществили мечту — прогулку на вертолете.

«У каждого филиала ООО „Газпром трансгаз Томск“ есть хорошая традиция — помогать своим подшефным организациям. Новокузнецкое ЛПУМГ оказывает помощь инвалидам из клуба „Факел“ на протяжении 10 лет, — сообщил директор Новокузнецкого ЛПУМГ Алим Гданов. — Одним из подарков подшефным стал поход, который осуществляется ежегодно в разные места страны и который превратился уже в добрую традицию».

Мероприятие проводилось со всеми необходимыми мерами предосторожности и ограничениями, принятыми в период эпидемиологической ситуации.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Общая протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов превышает 11,5 тысячи километров.

В составе компании 26 филиалов, в том числе 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов. Компания эксплуатирует десять компрессорных станций, одну насосно-компрессорную станцию, 134 газораспределительные станции.

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента, включающая в себя:

Систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов СТО Газпром 9001–2018, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

Систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016;

Систему управления производственной безопасностью, соответствующую требованиям международного стандарта ISO 45001:2018.

Численность персонала предприятия — более 8800 человек. Головной офис компании расположен в Томске. Генеральный директор — Владислав Иванович Бородин.

Новокузнецкое линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» работает в Кемеровской области. В зоне ответственности филиала находится более 140 км магистральных газопроводов, а также 3 газораспределительных станции.

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