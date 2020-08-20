Source: Russia Federal Space

#Роскосмос20.08.2020 11:27

Рабочее совещание в ЗАТО Солнечный Тверской области

В среду, 19 августа 2020 года, представителями Госкорпорации «Роскосмос» совместно с заместителем министра транспорта Тверской области Сергеем Верхоглядовым проведено рабочее совещание по вопросу организации бесперебойного транспортного сообщения между ЗАТО Солнечный и г. Осташков Тверской области.

По итогам совещания определены маршрут ледовой переправы между ЗАТО Солнечный и г. Осташков в зимний период, места расположения подъездов к переправе с размещением соответствующей инфраструктуры, а также возможность организации маршрута общественного транспорта к переправе со стороны г. Осташков.

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