Source: Russia – Council of the Federation

Гуманитарная помощь была подготовлена по поручению Председателя СФ.

В столицу Перу город Лиму доставлен российский гуманитарный груз для государств – участников Андского парламента. Он включает 200 наборов российских тест-систем для проведения 20 тысяч исследований по диагностике коронавирусной инфекции в государствах — участниках межпарламентского объединения.

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Гуманитарная помощь была подготовлена по поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга после обращения Виктора Роландо Соусы, возглавлявшего Андский парламент.

Совет Федерации направил государствам — участникам Андского сообщества российские тест-системы для диагностики коронавируса

В Андское сообщество входят Боливия, Колумбия, Перу, Чили, Эквадор. В этих странах в настоящее время наблюдается тревожная динамика распространения коронавирусной инфекции.

Совет Федерации направил государствам — участникам Андского сообщества российские тест-системы для диагностики коронавируса

«Учитывая высокий уровень сотрудничества со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, Председателем СФ Валентиной Матвиенко было принято решение направить помощь для государств — участников Андского парламента от имени Совета Федерации», — рассказал председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев. КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл

Сенатор отметил, что это уже второй гуманитарный груз в Латинскую Америку, направленный верхней палатой российского парламента.

Совет Федерации направил государствам — участникам Андского сообщества российские тест-системы для диагностики коронавируса

«В начале июля текущего года гуманитарная помощь также была оказана странам Центральноамериканского парламента в соответствии с просьбой председателя этого парламентского объединения Нади де Леон Торрес. Было передано 100 наборов российских тест-систем для проведения 10 тысяч исследований», — сказал сенатор.

Совет Федерации направил государствам — участникам Андского сообщества российские тест-системы для диагностики коронавируса

Торжественная церемония передачи российских тест-систем намечена на 21 августа. Со стороны Андского парламента в ней примут участие бывший председатель Андского парламента, депутат от Перу Виктор Роландо Соуса и председатель перуанской страховой структуры Фиорелла Молинелли.

Совет Федерации направил государствам — участникам Андского сообщества российские тест-системы для диагностики коронавируса

Гуманитарная акция реализована при поддержке Роспотребнадзора. Логистическим оператором выступила АНО «Русская гуманитарная миссия». Передача груза представителям Андского парламента будет осуществлена при содействии МИД России и непосредственно Посольством РФ в Перу.

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