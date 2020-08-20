Сотрудники «Газпром газораспределение Самара» провели совместные учения

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

20 августа 2020, 16:30

Сотрудники «Газпром газораспределение Самара» приняли участие в учениях по отработке совместных действий с региональными газораспределительными организациями, ГУ МВД России по Самарской области, ГУ МЧС России по Самарской области, Центром гражданской защиты населения, а также органами местного самоуправления и здравоохранения при угрозе чрезвычайных ситуаций на объектах газораспределительного комплекса Самарской области.

Согласно легенде учений, в 10:03 на пульт дежурного диспетчера «Газпром газораспределение Самара» поступил звонок от сотрудника Единой дежурной диспетчерской службы, который сообщил, что в подъезде жилого дома одной из улиц города обнаружена утечка газа.

Для локализации последствий возможной чрезвычайной ситуации на место оперативно выехала аварийная бригада «Газпром газораспределение Самара». Сотрудники компании условно перекрыли участок газопровода, в результате чего в условную зону отключения попали 10 многоквартирных домов.

Все действия газовой службы с представителями силовых структур и ведомств были четко организованы и скоординированы, строго выполнялись все инструкции по соблюдению мер безопасности.

Подводя итоги учений, руководство газораспределительной организации совместно с представителями силовых ведомств и спасательных служб положительно оценили их результаты, а также готовность сотрудников «Газпром газораспределение Самара» к работе в чрезвычайных ситуациях.

«Мы проводим подобные учения регулярно. Благодаря готовности каждого подразделения четко и грамотно реагировать на возможную чрезвычайную ситуацию, мы обеспечиваем сохранность объектов газового хозяйства, безопасность персонала компании и жителей Самарской области», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.

Справка

ООО «Газпром газораспределение Самара» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

Компания работает на рынке транспортировки газа потребителям, занимается эксплуатацией газовых сетей и объектов газового хозяйства, а также строительством и проектированием газопроводов, возведением мини-котельных, обслуживанием ВДГО.

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