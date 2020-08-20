Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

19 августа 2020, 20:00

Начальник службы внутридомового газового оборудования филиала «Газпром газораспределение Ярославль» в Ярославле Елена Бойкова стала победителем II этапа городского конкурса «Человек труда — сила, надежда и доблесть Ярославля», организованного мэрией города совместно с Объединением организаций профсоюзов Ярославской области.

Конкурс прошел в несколько этапов. На I этапе при рассмотрении кандидатур в компании учитывались многие критерии и показатели, например, выполнение плана работы за год, авторитет в коллективе, стаж работы. Немаловажным считалось и активное участие кандидата в общественной жизни организации.

Бойкова Елена Николаевна работает в газовой отрасли с июля 1993 года. Свой трудовой путь Елена Николаевна начала в должности слесаря-обходчика подземных газопроводов, в 2002 году переведена на должность мастера службы СПГ, в июне 2018 года назначена начальником отдела СВДГО филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в Ярославле.

Елена Николаевна принимает активное участие в работе по пропаганде безопасного использования газа в быту, участвует в теле- и радиоэфирах.

Справка

АО «Газпром газораспределение Ярославль» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Основное направление деятельности — транспортировка природного газа для потребителей Ярославской области.

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