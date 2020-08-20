С. Горняков: В Волгоградской области будут выделены дополнительные средства для ряда социально значимых направлений

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Волгоградской областной Думы.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области принял участие в заседании областной Думы.

Главной темой заседания регионального парламента стало внесение изменений в закон об областном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг. с учетом текущей социально-экономической ситуации.

Более чем на 3 млрд руб. увеличиваются расходы на государственную программу «Развитие здравоохранения Волгоградской области»

По словам сенатора, в принятом законе предусмотрено дополнительное финансирование по ряду социально значимых направлений. Так, более чем на 3 млрд руб. увеличиваются расходы на государственную программу «Развитие здравоохранения Волгоградской области». Средства предназначаются на оснащение коечного фонда и оказание медицинской помощи больным COVID-19, выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медиков, работающих с такими пациентами, приобретение препаратов в рамках льготного лекарственного обеспечения.

Сергей Горняков принял участие в заседании областной Думы

Кроме того, отметил Сергей Горняков, на 275 млн руб. повышаются расходы на государственную программу «Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области». Предполагается соцподдержка отдельных категорий жителей региона, а также выплаты стимулирующего характера соцработникам, оказывающим услуги гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция.

«Сегодня особое значение отводится мерам социальной поддержки. И очень важно, чтобы региональные бюджеты были скорректированы с учетом текущей социально-экономической ситуации», — подчеркнул парламентарий.

Также в соответствии с поставленной Президентом РФ задачей, с 1 сентября текущего года все учащиеся 1–4 классов общеобразовательных школ, расположенных на территории области, будут обеспечены бесплатным горячим питанием, добавил сенатор. При этом в регионе сохраняется и практика частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям учеников 5–11 классов.

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