С. Митин провел совещания с руководителями предприятий-производителей упакованной питьевой воды Новосибирской области

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались перспективы развития российских производителей упакованной питьевой воды, вопросы государственного регулирования рынка, маркировки средствами идентификации.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области в рамках деятельности рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды при Комитете СФ совершил поездку в Новосибирскую область.

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Сенатор посетил два крупнейших в регионе предприятия по производству упакованной питьевой воды. На совещаниях обсуждались проблемы и перспективы развития российских производителей упакованной питьевой воды, вопросы государственного регулирования рынка, участия отечественных компаний в добровольном эксперименте по маркировке упакованной питьевой воды средствами идентификации.

При обсуждении технологических решений для цифровой маркировки осуществлен осмотр производственных линий предприятий, проведены дополнительные оперативные консультации с ответственными сотрудниками компании-оператора эксперимента. Достигнуты договоренности о выезде технических специалистов на предприятия для проведения диагностики производственных линий и выработки технологических решений по цифровой маркировке.

Организация встреч позволяет познакомиться с производственным процессом, более объективно оценить те сложности, с которыми сталкиваются производители упакованной питьевой воды, узнать отношение компаний к эксперименту по маркировке воды средствами идентификации

Сенатор Сергей Митин посетил два крупнейших в Новосибирской области предприятия по производству упакованной питьевой воды

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Сенатор Сергей Митин посетил два крупнейших в Новосибирской области предприятия по производству упакованной питьевой воды

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Сенатор Сергей Митин посетил два крупнейших в Новосибирской области предприятия по производству упакованной питьевой воды

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Сенатор Сергей Митин посетил два крупнейших в Новосибирской области предприятия по производству упакованной питьевой воды

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«Проведение тематических совещаний в регионах, непосредственно на предприятиях – неотъемлемая часть деятельности нашей рабочей группы. Организация подобных встреч позволяет познакомиться с производственным процессом, более объективно оценить те сложности, с которыми сталкиваются производители упакованной питьевой воды, узнать отношение компаний к эксперименту по маркировке воды средствами идентификации», — сказал Сергей Митин.

Парламентарий подчеркнул, что, учитывая государственную значимость обеспечения населения качественной питьевой водой, защиты прав потребителей и недопущения производства и оборота упакованной питьевой воды из сомнительных источников, Советом Федерации поддержано решение Правительства РФ по проведению на территории страны эксперимента по маркировке средствами идентификации.

Сенатор напомнил, что в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с бизнес-сообществом, а также всестороннего и комплексного рассмотрения вопросов введения маркировки средствами идентификации упакованной воды на уровне субъектов РФ, в апреле текущего года направлены соответствующие обращения первого заместителя Председателя Совета Федерации Николая Федорова ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики в адрес руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

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