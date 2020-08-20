Т. Кусайко приняла участие в благотворительной акции «Собери ребёнка в школу»

Source: Russia – Council of the Federation

Жители Мурманской области передали в региональный комплексный центр социального обслуживания партию школьных принадлежностей, сообщила сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие во Всероссийской благотворительной акции «Собери ребёнка в школу», стартовавшей в преддверии нового учебного года.

Татьяна Кусайко приняла участие в благотворительной акции «Собери ребёнка в школу»

Сенатор рассказала, что в рамках акции общественные организации и социальные учреждения организуют пункты приема школьных принадлежностей во всех регионах страны. При этом выясняется число семей, нуждающихся в поддержке, количество необходимых школьных принадлежностей, чтобы помощь была действительно адресной.

Сбор школьных товаров и канцелярских принадлежностей осуществляется общественными организациями в специальных пунктах, где каждый желающий может оказать посильную поддержку нуждающимся детям

«Сбор школьных товаров и канцелярских принадлежностей осуществляется общественными организациями в специальных пунктах, где каждый желающий может оказать посильную поддержку нуждающимся детям», — отметила парламентарий.

Татьяна Кусайко приняла участие в благотворительной акции «Собери ребёнка в школу»

Татьяна Кусайко сообщила, что жители Мурманской области передали в региональный комплексный центр соцобслуживания партию школьных принадлежностей. Они будут рассортированы в наборы и направлены детям-сиротам, а также детям из малообеспеченных, неполных, многодетных и попавших в трудную жизненную ситуацию семей.

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