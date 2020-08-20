Source: Russia Federal Space

#ИСС#ИСС Решетнева20.08.2020 12:03

Увеличение производственных мощностей ИСС Решетнева

В рамках программы реконструкции и техперевооружения в компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») создаётся новый участок. На базе цеха корпусных узлов космических аппаратов Решетнёвской фирмы ведутся работы по организации участка обезгаживания и термоциклирования сотовых конструкций. Основным объектом участка станет новое испытательное оборудование, которое позволит оптимизировать как производственный процесс, так и наземно-экспериментальную отработку собственной продукции.

К настоящему времени подрядчиком уже изготовлены фундаменты под два резервуара для хранения жидкого азота и начата сборка корпуса термобарокамеры объёмом 110 кубометров. Следующим этапом строительства станет установка вакуумно-откачной системы, криогенных экранов и системы управления, а также монтаж азотопровода. Провести пусконаладочные работы, включающие проверку, настройку и испытания всех систем камеры, специалисты планируют в ноябре текущего года.

Новая термовакуумная установка ТБК-110 с внутренними размерами 7,5 метра в длину, 4 метра в ширину и 4,5 метра в высоту будет оснащена откатной крышкой с механизмом открытия и закрытия. Главным её отличием, по сравнению с аналогичным оборудованием, станет прямоугольная форма конструкции, позволяющая оптимально использовать полезный объём камеры при испытании сотовых панелей.

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