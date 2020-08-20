Участники поискового отряда ООО «Газпром трансгаз Волгоград» установили памятный знак погибшим защитникам Сталинграда

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Новости проектов и регионов

20 августа 2020, 14:20

9 августа в селе Орловка Городищенского района Волгоградской области участники поискового отряда ООО «Газпром трансгаз Волгоград» «Горячий снег» установили памятный знак погибшим защитникам Сталинграда.

Останки в 2016 году были найдены в данном месте другой поисковой группой. Имена погибших солдат были установлены благодаря найденной на высоте 147,6 предсмертной записке, ими оказались 32-летний Дигин Василий Николаевич из Чкаловской области Курманаевского района и 19-летний Емельянов Владимир Васильевич, уроженец Башкирской ССР. В ходе боевых действий бойцы, служившие в разных дивизиях, оказались в одном окопе, где и погибли как герои.

В августе 2016 года тела бойцов были с почестями захоронены в селе Россошки Волгоградской области. Василий Дигин посмертно награжден медалью «За оборону Сталинграда». Спустя четыре года, в год 75-летия Великой Победы руководитель поискового движения ООО «Газпром трансгаз Волгоград», командир отряда «Горячий снег», инженер группы экологии Инженерно-технического центра компании Дмитрий Соколов стал инициатором идеи установки памятника на месте раскопок.

Поисковое движение и отряд «Горячий снег» были созданы в компании в 2019 году. В состав отряда вошли молодые работники ООО «Газпром трансгаз Волгоград» из филиалов компании: Инженерно-технического центра, Усть-Бузулукского ЛПУМГ, Палласовского ЛПУМГ, Логовского ЛПУМГ и Коробковской промплощадки Антиповского ЛПУМГ.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее транспортировку природного газа на территории Волгоградской, Ростовской, Воронежской и Саратовской областей, Республики Калмыкия. Компания обеспечивает транзит газа в центральную часть России и на экспорт.

Компания эксплуатирует 7,6 тыс. км магистральных газопроводов. Транспортировку природного газа обеспечивают 13 компрессорных станций, где эксплуатируется 191 газоперекачивающий агрегат суммарной мощностью 1 тыс. 833,7 МВт. Поставка газа потребителям осуществляется посредством 233 газораспределительных станции, обслуживаемые предприятием, 8 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и два пункта заправки автомобильной техники компримированным газом, 6 передвижных автогазозаправщиков.

В зоне производственной деятельности находятся газопроводы «Средняя Азия — Центр», «Союз», Оренбург — Новопсков, Петровск — Новопсков, Уренгой — Новопсков, Починки — Изобильное — Северо-Ставропольское ПХГ.

В компании функционирует система экологического менеджмента, которая сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 14001. Коллектив предприятия насчитывает более 5 тыс. человек. Головной офис расположен в Волгограде.

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