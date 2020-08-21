А. Майоров: Заявки на участие в конкурсной программе Фестиваля «София» подали уже более 200 коллективов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обратился с приветствием к участникам VI Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София».

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия обратился с приветствием к участникам VI Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София».

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Уже более 200 коллективов подали заявки на участие в конкурсной программе фестиваля, сказал сенатор. Заявки будут приниматься до 15 октября 2020 г.

Алексей Майоров отметил, что фестиваль проходит уже в шестой раз. Цель этого культурно-просветительского проекта — оказать содействие сохранению и развитию самобытной российской культуры и традиций, а также поддержать народные творческие коллективы из малых городов и сельских поселений.

Представленные коллективами видеоролики выступлений, песен, танцев, поэтических композиций великолепны и никого не оставят равнодушными

«Мы ждем новых участников. Представленные коллективами видеоролики выступлений, песен, танцев, поэтических композиций великолепны и никого не оставят равнодушными», — подчеркнул парламентарий.

«Полагаю, что в этом году на Фестивале православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София» будут представлены все регионы нашей страны», — добавил сенатор.

В нынешнем году, принимая во внимание действие ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, конкурсная программа фестиваля проходит в режиме всероссийской сетевой акции.

Открытие очередного цикла фестиваля прошло в день встречи Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга с тружениками социальной сферы села 3 марта 2020 г. в Московском концертном зале «Зарядье», напомнил Алексей Майоров.

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