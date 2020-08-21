Бывшая чиновница министерства социальной политики Красноярского края признана виновной в хищении бюджетных средств на сумму более 2 миллионов рублей, выделенных на приобретение подарков для ветеранов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Центральный районный суд г. Красноярска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела по вопросам ветеранов, реабилитированных, военнослужащих и пенсионеров министерства социальной политики Красноярского края. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием должностного положения, в особо крупном размере).

В суде установлено, что в 2018 году чиновница в ходе подготовки ведомства к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне похитила бюджетные средства в размере более 2 миллионов рублей.

Так, вступив в предварительный сговор с другим должностным лицом министерства и двумя сотрудниками коммерческой организации, она обеспечила заключение государственных контрактов на приобретение ценных подарков. Однако вместо указанной в контрактах бытовой техники ветеранам вручили более дешевые подарки в меньшем количестве. Оставшиеся деньги соучастники присвоили.

Обвиняемая признала вину и заключила с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого полностью возместила причиненный государству ущерб.

Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно.

Уголовное дело в отношении других соучастников преступления расследуется.

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