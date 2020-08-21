Бывший декан факультета Оренбургского государственного университета осуждена за взятки

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Центральный районный суд г. Оренбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего декана факультета экономики и управления ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» Ольги Буреш. Она признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В суде установлено, что Буреш в период 2016 учебного года через посредника получила от двух студентов взятки в общей сумме свыше 80 тысяч рублей. Эти деньги были переданы за выставление отметок о сдаче зачетов и экзаменов без фактического прохождения аттестации.

Суд приговорил Ольгу Буреш к наказанию в виде штрафа в размере 1 миллиона 750 тысяч рублей, лишив ее права в течение 2 лет 8 месяцев заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в высших и средних специальных учебных заведениях в системе образования.

Приговор суда в законную силу не вступил.

В отношении посредника и одного из студентов в 2019 году вынесены обвинительные приговоры.

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