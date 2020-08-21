В Пензенской области по постановлению прокуратуры организация оштрафована на 1 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура ЗАТО г. Заречный Пензенской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что в 2019 году директор общества с ограниченной ответственностью «Мясная лавка», действуя в интересах юридического лица, передала сотруднику полиции незаконное вознаграждение в размере 20 тыс. рублей за непривлечение юридического лица к административной ответственности за нарушение правил торговли алкоголем. От получения взятки сотрудник полиции отказался.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Мировой судья признал организацию виновной в совершении правонарушения и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

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