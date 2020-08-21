В Свердловской области по апелляционному представлению прокуратуры к реальному лишению свободы приговорен генеральный директор крупной инвестиционной компании

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда отменила приговор Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга, вынесенный в августе 2019 года в отношении генерального директора финансово-инвестиционной компании ООО «Уником Партнер» Ивана Кузьмина. Таким образом удовлетворено апелляционное представление прокуратуры и апелляционные жалобы потерпевших.

В августе 2019 г. Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга признал его виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ст. 201 УК РФ), и приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Суд также лишил его права в течение 3 лет занимать должности в коммерческих организациях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. При этом по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) Кузьмин был оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления.

Установлено, что Кузьмин с ноября 2012 г. по август 2014 г., являясь гендиректором ООО «Уником Партнер», создал определенные препятствия в достижении организацией своих целей и задач, направленных на извлечение прибыли. Это послужило одной из причин прекращения деятельности организации, а также повлекло тяжкие последствия для 188 клиентов, которым был причинен ущерб на сумму свыше 401,7 миллиона рублей в связи с неисполнением перед ними обязательств по возврату ценных бумаг.

Не согласившись с мягкостью наказания за указанное преступление, государственным обвинителем принесено соответствующее апелляционное представление.

В итоге судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда приговор районного суда изменила, удовлетворив апелляционное представление прокуратуры и апелляционные жалобы потерпевших, отменив Кузьмину условное осуждение по ч. 2 ст. 201 УК РФ. Суд усилил назначенное судом первой инстанции наказание до 6 лет реально, направив осужденного для отбывания в исправительную колонию общего режима. Дополнительное наказание в виде запрета занимать должности в коммерческих организациях на срок 3 года оставлено без изменения.

Приговор районного суда в части оставления исков потерпевших без рассмотрения и признания за ними права рассмотрения их в порядке гражданского судопроизводства отменен. Уголовное дело направлено в суд первой инстанции для рассмотрения гражданских исков по существу. Приговор в части оправдания Кузьмина по ч. 4 ст. 159 УК РФ оставлен без изменения.

Иван Кузьмин взят под стражу в зале суда. Судебный акт вступил в законную силу.

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