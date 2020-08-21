В Сочи рассматривается вопрос о лишении родительских прав отца и матери, ранее опубликовавших видео с издевательствами над младенцем

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратурой Краснодарского края осуществляется надзорное сопровождение вопроса соблюдения прав новорожденной девочки в связи с размещенными в сети Интернет кадрами жестокого обращения с ней, снятыми в одном из районов г. Сочи.

В настоящее время родители ребенка отбывают наказание в виде административного ареста, назначенного судом. Девочка помещена в специальное учреждение, где ей обеспечен необходимый постоянный уход.

Данные о личностях законных представителей ребенка, их действия по отношению к ней, в том числе запечатленные на видеоролике, послужили основанием для предъявления в Центральный районный суд г. Сочи искового заявления о лишении их родительских прав.

Работники органов прокуратуры Краснодарского края принимают участие в рассмотрении этого заявления.

Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос о возможности передачи девочки под опеку ее родственникам – дедушке и бабушке по линии матери.

Ход расследования уголовного дела в отношении родителей ребенка по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) взяты под контроль.

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