В Туле дан старт строительству нового спорткомплекса с легкоатлетическим манежем

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 21 августа, в Туле состоялась торжественная церемония, посвящённая началу строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с легкоатлетическим манежем на 2500 мест.

Строительную площадку на улице Санаторной и проект ФОКа осмотрели Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Строительство спортивного объекта пройдёт в рамках программы «Газпром – детям». ФОК предназначен для проведения соревнований по волейболу, баскетболу и лёгкой атлетике. Новая площадка станет основной базой для тренировок и проведения соревнований волейбольной команды «Тулица». Кроме этого, здесь будут проходить тренировочные занятия для учащихся детских спортивных школ.

«Мы является свидетелями большого праздника, – отметил Олег Матыцин. – Это яркий пример для других регионов, как следует выстраивать взаимодействие с бизнес-сообществом и как губернатор заботится о развитии спорта как важной составляющей социальной политики региона. Подобные спортивные объекты, как этот ФОК, строятся прежде всего для наших детей. Так, государство, компания «Газпром» и региональные власти работают в команде и через развитие спортивной инфраструктуры вносят вклад в будущее страны».

«Всего по программе «Газпром – детям» в Тульской области построено 106 спортивных площадок, зал для спортивной гимнастики, два ФОКа с плавательными бассейнами и самый крупный в регионе Ледовый дворец, – рассказал Алексей Дюмин. – Тысячи мальчишек и девчонок занимаются спортом на этих площадках. Новые, современные объекты – это новые возможности для подготовки спортсменов и развития массового спорта».

«У тульского волейбола есть славные традиции и замечательные перспективы, – сказал Алексей Миллер. – Оттолкнувшись от волейбола, мы сделали универсальную площадку для всех игровых видов спорта и лёгкой атлетики. ФОК позволит проводить этапы Кубка и Чемпионата России по лёгкой атлетике. Этот проект сделан специально для Тулы».

Игорь Левитин поздравил всех туляков и волейбольную команду «Тулица», которая вышла в следующий этап Чемпионата России. «Хочется, чтобы такие комплексы были по всей стране», – подчеркнул Помощник Президента страны.

Добавим, что в здании комплекса будут размещены универсальный спортивный зал с волейбольно-баскетбольной площадкой и трибунами для зрителей на 1500 мест, а также легкоатлетический манеж с трибунами на 1000 мест.

В знак начала строительства ФОКа почётные гости поставили подписи на волейбольном мяче.

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Пресс-служба Минспорта России

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