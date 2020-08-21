В Туле состоялось открытие современного Ледового дворца

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 21 августа, в Туле состоялась торжественная церемония открытия нового Ледового дворца. В мероприятии приняли участие Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, легендарный хоккеист Борис Михайлов, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Уникальный для Тульской области объект был построен в рамках реализации программы «Газпром – детям». Чаша Ледового дворца рассчитана на три тысячи зрителей. В двухэтажном здании общей площадью около 15 тысяч кв. м созданы все условия для занятий хоккеем, фигурным катанием, силовыми видами спорта, следж-хоккеем. Основная арена комплекса может трансформироваться для проведения концертов и торжественных мероприятий. Во Дворце будут тренироваться юные тульские хоккеисты и фигуристы из школы олимпийского резерва. Ледовый дворец также станет домашней ареной «Академии хоккея им. Б.П. Михайлова» в сезоне МХЛ 2020/2021 гг.

С 18 по 23 августа в Ледовом дворце проходит Кубок губернатора Тульской области по хоккею среди молодёжных команд.

«Это современный спортивный объект, уникальный по функциональному содержанию и внешнему оформлению, яркий и самобытный, – сказал Олег Матыцин. – Уверен, он будет радовать спортсменов и болельщиков. Опыт строительства таких объектов должен быть использован и другими регионами нашей страны».

«Открытие нового Ледового дворца – важное событие не только для Тулы, но и для всей области. К нам приходит большой хоккей. Безусловно, этот уникальный объект станет центром притяжения для жителей и гостей нашей области. Уверен, что здесь продолжатся лучшие традиции российского хоккея», – отметил Алексей Дюмин.

Губернатор выразил благодарность ПАО «Газпром» и лично Алексею Миллеру, а также Игорю Левитину и Олегу Матыцину за важный вклад в развитие спортивной инфраструктуры региона.

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Пресс-служба Минспорта России

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