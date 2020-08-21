В Удмуртии в результате вмешательства прокуратуры погашены долги по заработной плате в размере более 1,3 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Увинского района Удмуртской Республики провела проверку исполнения трудового законодательства.

Установлено, что перед коллективом сельскохозяйственного производственного кооператива «Победа» образовалась задолженность по заработной плате за май 2020 года на сумму более 1,3 млн рублей.

Прокуратура внесла руководителю предприятия представление, а также возбудила дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по оплате труда полностью погашена.

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