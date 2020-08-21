В филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» установлено сто птицезащитных устройств

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

21 августа 2020, 12:10В августе в Сеченовском линейном производственном управлении магистральных газопроводов — филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» установлено сто птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах ЛЭП, поставляющих электроэнергию на объекты магистральных газопроводов. Работы выполнены бригадой службы защиты от коррозии. Установка ПЗУ обеспечивает безопасность птиц при контакте с высоковольтными проводами. Все элементы ПЗУ изготовлены из диэлектрических материалов, а изоляция токонесущего проводника снижает риск замыканий. Работы выполнены согласно производственной программе ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» на 2020 год.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», транспортирующее газ потребителям 15 регионов в Приволжском и Центральном федеральных округах Российской Федерации.

Газотранспортная система компании включает в себя более 13 тыс. км магистральных газопроводов.

В составе компании 24 филиала, в том числе 16 линейно-производственных управлений, Инженерно-технический центр, Управление аварийно-восстановительных работ, Управление материально-технического снабжения и комплектации, Управление технологического транспорта и специальной техники и Учебно-производственный центр.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2015. Коллектив предприятия насчитывает около десяти с половиной тысяч работников. Головной офис расположен в Нижнем Новгороде.

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