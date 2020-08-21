В 2020 году по Программе газификации Ленинградской области запланировано начало строительства 34 межпоселковых газопроводов

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

21 августа 2020, 17:30

В 2020 году АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» планирует приступить к строительству 34 межпоселковых газопроводов и завершить строительство 3 объектов газификации.

Работы ведутся в рамках реализации Программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2016–2020 годы, утвержденной ПАО «Газпром» и главой региона.

На сегодняшний день подведены итоги закупочных процедур на строительство межпоселковых газопроводов. В шести районах Ленинградской области подрядчиком выступит строительная компания ООО «Северная компания» (ООО «СК»). Организация будет осуществлять строительство межпоселковых газопроводов и объектов газоснабжения в Лодейнопольском, Гатчинском, Тосненском, Тихвинском, Кингисеппском и Бокситогорском районах.

Строительство двух межпоселковых газопроводов в Приозерском районе будет вести компания ООО «СМТ».

Обе организации имеют большой опыт выполнения работ по газификации.

Ввод в эксплуатацию объектов обеспечит возможность подключения к природному газу новых потребителей, объектов соцкультбыта, котельные, сельхозпредприятия.

Справка

Проект реализуется в рамках Программы газификации регионов РФ, финансируемой ПАО «Газпром». Проектирование и строительство организовано ООО «Газпром межрегионгаз».

Газификация регионов Российской Федерации — одно из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы «Газпрома» на внутреннем рынке. В ходе газификации регионов «Газпром» за счет собственных средств ведет строительство межпоселковых газопроводов, администрации регионов финансируют строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей и подготовку потребителей к приему газа.

В Группе компаний «Газпром межрегионгаз» подведены основные результаты тендеров по Программе газификации регионов Российской Федерации в 2020 году. В рамках закупочной кампании для осуществления строительно-монтажных работ было объявлено 64 процедуры на 153 объектах газоснабжения, сооружение которых планируется начать в этом году. Всего на тендеры поступило 392 заявки. Также по 151 объекту газификации проведены закупочные процедуры на проектно-изыскательные работы. В большинстве регионов компании приступают к реализации проектов.

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