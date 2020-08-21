«Газпром» и Тамбовская область подписали пятилетнюю программу развития газоснабжения и газификации

Source: Gazprom in Russian

Релиз

21 августа 2020, 14:30

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Тамбовской области Александр Никитин подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на пятилетний период — до конца 2025 года.

Общий объем запланированных инвестиций компании и региона на газификацию Тамбовской области оценивается в 2,4 млрд руб.

В соответствии с документом, «Газпром» планирует выполнить техническое перевооружение газораспределительной станции (ГРС) «Жердевка» и построить на территории региона 17 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 165 км. В результате будут созданы условия для газификации 17 населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий в 12 районах области — Бондарском, Жердевском, Мичуринском, Мордовском, Моршанском, Петровском, Первомайском, Пичаевском, Ржаксинском, Тамбовском, Токаревском и Сосновском.

В свою очередь, регион обеспечит строительство 37 км внутрипоселковых газопроводов.

«Газпром» и Тамбовская область ведут системную работу по газификации региона. C 2005 года уровень газификации региона увеличен на 24,6% и на 1 января 2020 года достиг 82%. В том числе переведены на газ новые объекты агропромышленного комплекса — например, производственные площадки Инжавинской птицефабрики, комбикормовый завод в Жердевском районе, комплексы по производству и переработке мяса птицы в Первомайском и Токаревском районах.

Газификация Тамбовской области

уровень газификации Тамбовской области по состоянию на 1 января 2020 года

межпоселковых газопроводов планирует построить «Газпром» на территории Тамбовской области в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Справка

Между «Газпромом» и Администрацией Тамбовской области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации.

В настоящее время в регионе действует одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция «Газпрома» — в г. Тамбове.

Управление информации ПАО «Газпром»

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