Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#РКК Энергия#Центр Хруничева#Космодромы#Байконур#Наука21.08.2020 20:09

Модуль «Наука» устанавливают на рабочее место

Сегодня, 21 августа 2020 года, специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королёва и Центра им. М.В. Хруничева (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») на космодроме Байконур проводят работы по приёму и установке модуля «Наука» на рабочее место.

К настоящему времени российские специалисты завершили необходимый комплекс работ по демонтажу креплений, использовавшихся для транспортировки нового научного модуля, и приступили к снятию бандажа оснастки.

Согласно плану работ, в течение десяти суток специалисты предприятий российской ракетно-космической отрасли проведут серию операций по подготовке рабочего места модуля и установят его на рабочее место в монтажно-испытательном корпусе космодрома.

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