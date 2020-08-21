О. Алексеев: Для реализации программы обеспечения жильем детей-сирот нужно четкое взаимодействие органов власти всех уровней

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Совета представительных органов муниципальных образований Саратовской области.

Представитель в СФ от законодательного органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области принял участие в заседании Совета представительных органов муниципальных образований региона.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании в заседании Совета представительных органов муниципальных образований области

Главной темой обсуждения стала реализация программы обеспечения жильем детей-сирот. В мероприятии участвовали члены областного правительства, представители всех районов.

Сенатор рассказал, что в Саратовской области на учете стоит более 7 тыс. детей-сирот, более чем у 5 тыс. уже есть право на получение жилья. «Руководством региона поставлена задача — в течение трех-пяти лет решить данный вопрос», — отметил Олег Алексеев.

Муниципалитетам следует своевременно ставить на учет детей-сирот, создавать условия, чтобы дети оставались жить в своем районе

«Всем нам надо быть внимательнее к ребятам с непростой судьбой. Муниципалитетам следует своевременно ставить на учет детей-сирот, создавать условия, чтобы дети оставались жить в своем районе. Для реализации программы нужно ясное понимание: сколько домов строить, сколько квартир можно приобрести на вторичном рынке жилья. Необходимо четкое взаимодействие органов власти всех уровней и общественности», — подчеркнул сенатор.

В ходе заседания также обсуждалась реализация программы поддержки местных инициатив. Олег Алексеев пояснил, что эта программа работает в регионе с 2017 г. Жители сами выбирают приоритетные направления, для реализации которых направляются средства.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании в заседании Совета представительных органов муниципальных образований области

«За четыре года реализовано 364 проекта. За это время финансирование из областного бюджета увеличилось с 20 миллионов до 120 миллионов рублей, в восемь раз возрос вклад из внебюджетных источников», — сказал парламентарий.

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