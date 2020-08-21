О. Цепкин посетил ряд социальных учреждений Челябинской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор побывал с рабочей поездкой в городе Трёхгорный.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области совместно с председателем Собрания депутатов Трёхгорного городского округа Сергеем Букриным посетил ряд учреждений социальной сферы.

Образовательная система Трёхгорного является одной из лучших в области

Состоялась встреча с сотрудниками комплексного центра социального обслуживания населения. «Это небольшой, преимущественно женский коллектив, на плечи которого ложится забота о самых незащищенных жителях города. Особенно нелегко пришлось в период карантинных мероприятий», — отметил Олег Цепкин.

Сенатор поблагодарил сотрудников центра за добросовестный труд, активную работу, направленную на оказание помощи жителям.

Парламентарий также посетил детский сад, детскую школу искусств, школу олимпийского резерва, библиотеку и дворец культуры.

Олег Цепкин вместе с председателем Собрания депутатов Трёхгорного городского округа Сергеем Букриным посетил ряд учреждений социальной сферы

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Олег Цепкин вместе с председателем Собрания депутатов Трёхгорного городского округа Сергеем Букриным посетил ряд учреждений социальной сферы

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Олег Цепкин вместе с председателем Собрания депутатов Трёхгорного городского округа Сергеем Букриным посетил ряд учреждений социальной сферы

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Олег Цепкин вместе с председателем Собрания депутатов Трёхгорного городского округа Сергеем Букриным посетил ряд учреждений социальной сферы

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«Образовательная система Трёхгорного является одной из лучших в области. Особенно порадовали учреждения физкультуры и спорта», — сказал Олег Цепкин. По его словам, в городе поддерживается активная культурная жизнь, созданы условия для детского и юношеского творчества.

В то же время, добавил сенатор, есть необходимость в проведении ремонта школы. «Будем совместно с руководством города работать над вариантами финансирования ремонтных работ».

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