После вмешательства прокуратуры семье из Саратова предоставлено жилье взамен аварийного

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Кировского района г. Саратова провела проверку по обращению местного жителя, проживающего с семьей в доме, который признан аварийным в 2009 году.

На администрацию Кировского района муниципального образования «Город Саратов» возложена обязанность по предоставлению нанимателю квартиры и членам его семьи другого жилого помещения по договору социального найма. Однако жилое помещение семье не предоставлено.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию муниципального образования «Город Саратов» обязанности предоставить семье заявителя благоустроенное жилое помещение.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Апелляционной инстанцией жалоба ответчика оставлена без удовлетворения.

В настоящее время судебное решение исполнено. Семье заявителя по договору социального найма предоставлена квартира в г. Саратове.

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