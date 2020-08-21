По материалам проверки Дальневосточной транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве при реконструкции аэропортового комплекса

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Дальневосточная транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд предприятий транспорта.

В ходе проверки установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Трансстроймеханизация» в рамках исполнения государственного контракта по реконструкции аэропортового комплекса «Новый» (Хабаровск) в июне 2016 года заключило с ООО «УСС» договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ, условиями которого предусмотрена выдача аванса.

В марте 2017 года руководство субподрядной организации для получения авансовых платежей направило в адрес ООО «Трансстроймеханизация» договоры с фиктивными платежными поручениями об оплате поставок оборудования и материалов.

На основании представленных документов ООО «Трансстроймеханизация» перечислило запрошенную сумму, которая ООО «УСС» расходовалась на предоставление займов юридическим лицам, а также на иные цели, не связанные со строительством.

При этом работы на объекте ООО «УСС» не выполнены, денежные средства не возвращены, в результате чего ООО «Трансстроймеханизация» причинен ущерб на сумму более 100 млн рублей.

Материалы проверки транспортная прокуратура направила в следственный орган для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения в отношении руководителя субподрядной организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, в особо крупном размере).

Ведется следствие, ход и результаты которого находятся на контроле в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

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