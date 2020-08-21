Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное21.08.2020 17:42

Прошла рабочая встреча с руководством “космических” ЗАТО

Проведена рабочая встреча с руководством закрытых административно-территориальных образований, на территории которых расположены организации Госкорпорации и объекты космической инфраструктуры

21 августа 2020 года Департаментом по взаимодействию с органами государственной власти и работе с регионами совместно с Департаментом цифрового развития проведена рабочая встреча с руководством закрытых административно-территориальных образований г.о. Звездный городок Московской области, Циолковский Амурской области, Железногорск Красноярского края и Солнечный Тверской области.

Во встрече приняла участие корпоративный директор Агентства стратегических инициатив Елена Мякотникова.

Представители городов обменялись опытом организации и управления системами предоставления услуг населению с использованием цифровых технологий. Обсуждены перспективы обеспечения комфортной городской среды с помощью современных цифровых решений.

По итогам встречи принято решение о создании рабочей группы в целях подготовки предложений по повышению уровня жизни жителей ЗАТО посредством внедрения передовых цифровых технологий.

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