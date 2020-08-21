Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Дмитрий Рогозин21.08.2020 13:55

Рабочая встреча с Премьер-Министром Республики Казахстан

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провел рабочую встречу с Премьер-Министром Республики Казахстан Аскаром Маминым.

Стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества в космической сфере, в том числе дальнейшее развитие космодрома Байконур и взаимодействие в области дистанционного зондирования Земли.

Особое внимание было уделено проекту по созданию совместного космического ракетного комплекса «Байтерек» («Назарбаевский старт») и трехстороннему, совместно с Объединёнными Арабскими Эмиратами, проекту модернизации «Гагаринского старта». Во встрече также принял участие исполняющий обязанности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин.

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