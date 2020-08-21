Состоялся первый этап 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов в онлайн формате

Source: Russia – Council of the Federation

В мероприятии приняли участие Г. Карелова, И. Умаханов, К. Косачев.

Заместители Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области и Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан и председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл в режиме видеоконференции приняли участие в первом этапе 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов в онлайн формате.

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В рамках конференции состоялись панельные дискуссии: «Активизация парламентской деятельности: чрезвычайная ситуация, связанная с изменением климата», «Мобильность населения в стремлении к лучшей жизни: проблемы, возможности и решения», «Повышение эффективности государственного управления путем преодоления разрыва между парламентами и народом», «Формирование инклюзивной и устойчивой экономики, которая обеспечивает благополучие и справедливость для всех».

С учетом актуальности темы было организовано специальное мероприятие «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму: взгляд со стороны потерпевших».

Конференция завершилась принятием «Декларации о руководящей роли парламентов в обеспечении более эффективного мультилатерализма, обеспечивающего мир и устойчивое развитие для людей и всей планеты».

В своем заключительном выступлении председатель Межпарламентского союза Габриэла Куэвас Баррон особо подчеркнула недопустимость применения санкций против парламентариев, представляющих своих избирателей. «Позиция МПС и моя собственная по этому вопросу однозначные – подобные санкции недопустимы. МПС всегда выступает за парламентскую демократию и диалог. Для нас, парламентариев, дипломатия является неотъемлемой частью международного сотрудничества. Лишение парламентариев возможности посещать наши мероприятия и вести мирный диалог не имеет никакого смысла».

По ее словам, не все члены МПС разделяют эту точку зрения. Так как было очень мало времени на обсуждение и требовался консенсус, данная поправка не вошла в итоговый текст.

Второй этап в виде полноценной Всемирной конференции спикеров парламентов с личным присутствием спикеров пройдет в 2021 году в Вене.

Декларация о руководящей роли парламентов в обеспечении более эффективного мультилатерализма, обеспечивающего мир и устойчивое развитие для людей и всей планеты (pdf,442Kb)

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