Source: Russia – Council of the Federation

Этой акцией, проводимой в Год памяти и славы, мы вспоминаем силу духа, мощь советского воина, его несгибаемую стойкость при ведении боевых действий, сказал сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области принял участие во встрече в Ярославле международного патриотического автопробега «От общей Победы – к общему миру».

Сергей Березкин принял участие во встрече участников патриотического автопробега «От общей Победы – к общему миру» в Ярославле

Автопробег стартовал во Владивостоке 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. Его участники сделали уже десятки остановок, побывали на космодроме «Восточный» и в Монголии. Возглавляет колонну легендарный раритетный автомобиль ГАЗ М-20 «Победа». Он увенчан образом Казанской иконы Божьей Матери, который по завершении пробега передадут в храм Вооруженных сил РФ.

Встреча участников патриотического автопробега «От общей Победы – к общему миру» в Ярославле

У Мемориала «Вечный огонь» участники автопробега почтили память ярославцев, не вернувшихся с полей сражений и тех, кто ковал Победу в тылу, были развернуты Георгиевская лента и Знамя Победы в историческом месте — на Стрелке.

Этой акцией, проводимой в Год памяти и славы, мы вспоминаем силу духа, мощь советского воина, его несгибаемую стойкость при ведении боевых действий

«Этой акцией, проводимой в Год памяти и славы, мы вспоминаем силу духа, мощь советского воина, его несгибаемую стойкость при ведении боевых действий. Прикасаясь к главным символам — Знамени Победы и Георгиевской ленте, мы должны принять эстафету у старшего поколения и сделать все, чтобы наша страна крепла и процветала, — отметил Сергей Березкин.

Сергей Березкин принял участие во встрече участников патриотического автопробега «От общей Победы – к общему миру» в Ярославле

Он высказал признательность всем, кто организовал эту всероссийскую патриотическую акцию, принимал действенное участие на всех ее этапах.

Автопробег финиширует в день окончания второй мировой войны у Музея Победы на Поклонной горе в Москве.

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