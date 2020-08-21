С. Шатохин: Республика Коми демонстрирует прочные позиции в развитии инфраструктуры образования

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Сенатор принял участие в августовском совещании педагогических работников Республики Коми.

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми принял участие в традиционном августовском совещании педагогических работников региона.

Участники мероприятия обсудили реализацию региональных программ в сфере образования, а также результаты работы в рамках национального проекта «Образование».

Для обеспечения отрасли кадрами успешно реализуется программа «Земский учитель», обновляется материально-техническая база

Сенатор отметил, что в период распространения коронавируса в Республике были реализованы три модели дистанционного образования, организовано краткосрочное обучение более 12 тыс. педагогов. Уже в этом году в рамках нацпроекта планируется создание 42 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

«Сегодня Республика Коми демонстрирует прочные позиции в развитии инфраструктуры образования, системы профориентации, профессиональной подготовки. Только в текущем году завершается строительство пяти школ на 2526 мест. Для обеспечения отрасли кадрами успешно реализуется программа «Земский учитель», обновляется материально-техническая база», — сказал Дмитрий Шатохин.

Также в рамках мероприятия педагогам были присвоены звания почетных работников образования, вручены благодарности Совета Федерации и Республики Коми.

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