Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

21 августа 2020, 17:40

В январе-июле текущего года уровень платежей за газ потребителей Республики Северная Осетия — Алания, финансируемых из различных уровней бюджета, увеличился с 97,2% в 2019 году до 111% в 2020 году. На 01.08.2020 просроченная дебиторская задолженность бюджетных потребителей республики снизилась на 29,3 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На совещании органов власти с главами муниципальных образований под председательством главы Республики Северная Осетия — Алания Вячеслава Битарова, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Алан Кодзаев отметил с положительной стороны платежную дисциплину администраций Алагирского, Кировского, Правобережного районов и АМС Владикавказа.

В связи с введенными из-за пандемии ограничительными мерами, резким сокращением доходов населения, а также запрет на приостановку поставки газа абонентам, отмечено незначительное снижение уровня платежей по этой категории потребителей.

«Конструктивное взаимодействие поставщика газа, органов республиканской власти и глав муниципалитетов по обеспечению максимального уровня платежей за газ особенно важно сейчас, в преддверии очередного отопительного периода», — подтвердил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Алан Кодзаев.

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