Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ФМБА21.08.2020 09:00

Федеральному медико-биологическому агентству России 73 года

21 августа 1947 года постановлением Правительства при Министерстве здравоохранения СССР было создано Третье главное управление. Основной сферой ответственности его сотрудников тогда стала подготовка человека к полету в космос, проведение соответствующих исследований, а также охрана здоровья и профилактика заболеваний работников отрасли атомной промышленности и разработчиков ядерного оружия. Правопреемником управления стало Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

ФМБА является уникальным научно-клиническим кластером, где работают профессионалы, преданные своему делу и всегда готовые оказать высококвалифицированную медицинскую помощь.

Сотрудничество Роскосмоса и ФМБА в области космической деятельности успешно продолжается и сегодня. Помимо исследований, связанных с проблемой обеспечения полетов человека в космос, специалисты ФМБА на регулярной основе осуществляют санитарно-эпидемиологический мониторинг и медицинское сопровождение жителей и работников в г. Байконур, ЗАТО Звёздный городок, ЗАТО Железногорск (Красноярский край), ЗАТО Циолковский (Амурская область) и ЗАТО Солнечный (Тверская область).

Медицинские отряды ФМБА приложили максимум усилий для борьбы с коронавирусной инфекцией в г. Байконур, специалисты ФМБА обеспечивали и продолжают обеспечивать эпидемиологическую безопасность на предприятиях Роскосмоса.

Госкорпорация выражает огромную благодарность ФМБА России за неоценимую поддержку, присоединяется к многочисленным поздравлениям в его адрес и рассчитывает на расширение сотрудничества!

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Спасти космонавта. Документальный фильм Медиацентра Роскосмоса о деятельности врачей ФМБАв ракетно-космической отрасли и учениях по спасению космонавтов (2018 год)

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