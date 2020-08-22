Вопросы соблюдения прав несовершеннолетних – под особым контролем Генпрокурора России Игоря Краснова

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Дети – одна из самых незащищенных, а порой и социально неадаптированных групп населения. Поэтому надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних является ключевым направлением в работе органов прокуратуры. По поручению Игоря Краснова в центральном аппарате Генпрокуратуры России продолжается мониторинг деятельности прокуроров по защите прав, свобод и законных интересов детей.

За прошедшую неделю в рамках этой работы организован ряд проверок, результаты которых взяты под особый контроль в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

Так, прокуратурой Хабаровского края организована проверка по факту получения телесных повреждений девочками 10 и 12 лет в результате падения с 17 на 16 этаж недостроенного здания в Хабаровске. В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка действиям застройщика; предприятия, осуществляющего охрану объекта; органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Выяснилось, что одна из девочек уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Также прокуратура взяла под контроль ход процессуальной проверки по данному факту.

Прокуратурой Ростовской области проверяются обстоятельства падения двух- и трехлетнего мальчиков из окна квартиры многоэтажного дома в г. Таганроге. Дети погибли. Установлено, что одной из причин происшествия стало отсутствие присмотра со стороны взрослых. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Также прокуратурой проводится проверка на предмет полноты исполнения обязанностей органами системы профилактики.

Прокуратура Владимирской области организовала проверку в связи с падением 5-летнего ребенка с балкона 9 этажа. Он получил серьезные травмы и был госпитализирован. Выяснилось, что мальчик находился в квартире без родителей. Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) контролируется прокуратурой.

Прокуратурой г. Москвы проводится проверка по факту падения 5-летнего ребенка в технологический проем в подъезде жилого дома в г. Зеленограде. Выяснилось, что ГБУ «Жилищник ЗелАО» при проведении капитального ремонта по замене труб не обеспечило безопасность граждан. Ход процессуальной проверки взят прокуратурой под контроль, проверяется соблюдение законодательства коммунальной организацией.

Прокуратура Московской области проводит проверку в связи с падением на 4-летнего ребенка металлической лестницы на детской площадке в г. Красногорске. В результате мальчик с тяжелой травмой был госпитализирован. Прокуратура также контролирует ход следствия по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). В администрацию г.о. Красногорск внесено представление об устранении нарушений закона в сфере обустройства и содержания детских площадок.

Прокуратурой Приморского края проводится проверка по факту гибели 4-летней девочки при падении с катера. Ребенок находился на борту пришвартованного судна вместе с матерью и другими родственниками. После того, как взрослые уснули, девочка выбралась из каюты, упала в воду и утонула. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Назначены необходимые экспертизы. Прокурором проверяется исполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего.

В Республике Саха (Якутия) 16 и 17 августа в селе Сунтар и в Усть-Алданском районе двое детей 11 и 7 лет получили огнестрельные ранения в результате неосторожного обращения с охотничьими ружьями. В результате один ребенок погиб, другого госпитализировали в тяжелом состоянии. В обоих случаях органами прокуратуры контролируются результаты процессуальных проверок.

Прокуратурой Самарской области контролируются результаты санитарно-эпидемиологического расследования причин вспышки кишечной инфекции в детском центре «Волгаренок». По предварительным данным, источником распространения инфекции стали заболевшие работники пищеблока. В отношении центра и его директора возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения). Организация, занимавшаяся поставкой продуктов и приготовлением пищи, а также повар привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов) и ст. 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). В настоящее время деятельность центра приостановлена. По результатам расследования прокуратурой будет дана уголовно-правовая оценка действиям виновных лиц.

Прокуратура Краснодарского края проверяет обстоятельства нападения белухи на 12-летнего мальчика во время сеанса «дельфинотерапии». Проводится проверка соблюдения законодательства при использовании животных в целях терапии и при их содержании. Также установлен контроль за результатами процессуальной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Прокуратура Республики Крым взяла на особый контроль расследование уголовного дела по факту наезда на малолетних детей автомобиля, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате 4-летний ребенок погиб, еще двоих доставили в больницу. Прокуратурой Джанкойского района, где произошло ДТП, проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратурой г. Москвы проверяются обстоятельства получения электротравмы 8-летним мальчиком на территории СНТ в поселении Рязановское. Установлено, что во время игры ребенок залез на огороженную забором трансформаторную будку, где его ударило током. Пострадавший был доставлен в больницу. Прокурор даст оценку исполнению ответственными лицами законодательства об обеспечении безопасности при эксплуатации электроустановок. Также проводится проверка в ресурсоснабжающей организации.

Работа в данном направлении продолжается. Результаты проверочных мероприятий и ход расследования уголовных дел находятся под особым контролем Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

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