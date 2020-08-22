Космонавт Иван Вагнер о ситуации на МКС

Source: Russia Federal Space

Бортинженер 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер о ситуации на борту МКС:

Находясь уже 4,5 месяца в космической изоляции на Международной космической станции, мы всем экипажем изолировались на 3 дня в двух модулях российского сегмента. Причиной тому послужила слабая утечка атмосферы из объема станции. Нет поводов для беспокойств! Утечка не сильно превышает допустимые требования и компенсируется станционными средствами регенерации и доставляемым грузовыми кораблями газом.

Зачем мы изолировались? Чтобы найти модуль, в котором в котором эта утечка. В четверг мы закрыли люки в модулях «Рассвет» и «Пирс». В пятницу Крис закрыл все люки на американском сегменте, потом перешел к нам, и мы закрыли люк в «Заре», оставшись в объеме модулей «Звезда» с кораблем «Прогресс МС-15» и «Поиск» с кораблем «Союз МС-16». Таким образом изолировали по атмосфере все модули станции и контролируем по мановакуметрам, а Земля по телеметрии давление в модулях.

К изоляции мы перевели систему регенерации кислорода в более производительный режим, взяли и установили дополнительные поглотительные патроны углекислого газа, перенесли все ненужное в другие модули, взяли необходимое количество воды, еды и гигиенических средств, оборудовали зону умывания в грузовом корабле, подготовили для Криса место «ночевки» в «Поиске». Крис растянул спальный мешок как гамак, получилось очень даже не плохо.

Чувствуем себя отлично! Мы обеспечены всем необходимым, и даже можем выполнять физические тренировки и эксперименты по наблюдению Земли.Иван Вагнер ВКонтакте

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