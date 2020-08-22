На Чукотке после вмешательства прокуратуры сироте предоставлена благоустроенная квартира

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Анадырская межрайонная прокуратура Чукотского автономного округа по обращению местного жителя, который относится к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, провела проверку соблюдения органом местного самоуправления его прав на получение благоустроенного жилого помещения.

Установлено, что заявитель, 2001 года рождения, в установленном порядке включен в список лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечением жилым помещением в 2019 году.

До своего совершеннолетия он проживал со своей бабушкой, являющейся его опекуном, и сестрой.

Однако благоустроенное жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям, в установленный срок ему не было предоставлено.

В связи с этим прокурор обратился с заявлением в суд о понуждении администрации муниципального района предоставить сироте благоустроенное жилое помещение.

Решением суда заявленные прокурором исковые требования полностью удовлетворены.

Судебный акт вступил в законную силу и исполнен, заявителю предоставлена благоустроенная квартира.

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