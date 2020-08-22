Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-1722.08.2020 08:45

Экипаж МКС-64 отработал аварийные ситуации на российском сегменте МКС

Во время заключительной сессии экипажа МКС-64 в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина космонавты и астронавты длительной экспедиции продолжают изучать российский сегмент станции и выполнять тренировки по отработке процедур в случае аварий. В пятницу, 21 августа 2020 года, командир Сергей Рыжиков, бортинженеры Сергей Кудь-Сверчков и Кэтлин Рубинс ознакомились с расположением оборудования на российском сегменте Международной космической станции, используемом на случай аварийных ситуаций. Это стандартная работа, которая проводится после прибытия экипажа на станцию.

«Для каждой тренировки мы готовим циклограмму с несколькими сценариями и моделируем аварии на тренажере российского сегмента станции, — отметил инструктор комплексной подготовки по российскому сегменту МКС Вячеслав Давыдов. — Экипажу необходимо определить что за авария произошла и какие действия следует совершить по выходу из нее».

Инструктор ЦПК Вячеслав Давыдов уточнил, что парирование аварийных ситуаций, таких как: разгерметизация, пожар и выброс аммиака выполняется по бортовым инструкциям Emergency. При этом первоначальные действия при пожаре и выбросе аммиака требуют от экипажа заученного алгоритма работы, который необходимо незамедлительно выполнить без использования бортовой документации.

В рамках тренировки экипажем была отработана процедура облачения в скафандры в аварийных масках на случай срочного покидания станции после выброса аммиака на американском сегменте МКС. Группа инструкторов внимательно отслеживает действия командира и бортинженеров, наблюдает, по бортовым инструкциям ли выполняются операции, или есть отступления от них и по каким причинам это происходит.

Накануне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Кэтлин Рубинс выполнили тренировку по внекорабельной деятельности с отработкой операций по подготовке станции к выходу в открытый космос и консервацией сегмента МКС. Экипаж также завершил работы по ВКД и произвел действия по расконсервации станции. Начало и завершение выхода в открытый космос были отработаны на специализированном тренажере «Выход-2».

Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» с экипажем МКС-64 намечен на октябрь 2020 года. В программу работ 64-й длительной экспедиции на МКС запланированы два выхода в открытый космос по российской программе.

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