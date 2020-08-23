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#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#Владимир Путин#Президент РФ23.08.2020 19:10

Космонавт Олег Кононенко награжден орденом

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ от 21.08.2020 № 520 о награждении инструктора-космонавта-испытателя, командира отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина», Олега Кононенко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исследовании, освоении и использовании космического пространства, наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ II степени Кононенко Олега Дмитриевича», — говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте правовой информации.

Олег Дмитриевич Кононенко родился 21 июня 1964 года в городе Чарджоу Туркменской ССР. Он окончил Харьковский авиационный институт и после работал инженером в Центральном специализированном конструкторском бюро Государственного научно-производственного ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогресс» (сегодня — РКЦ «Прогресс», входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). 29 марта 1996 года был зачислен кандидатом в космонавты-испытатели и в 1996–1998 годах прошел общекосмическую подготовку в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

С 2008 года он совершил 4 полета на околоземную орбиту и 5 выходов в открытый космос общей продолжительностью 32 часа 13 минут. На данный момент Олег Кононенко является рекордсменом по продолжительности пребывания на Международной космической станции — 737 суток.

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