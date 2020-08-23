Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Армия-202023.08.2020 01:05

Роскосмос принимает участие в форуме «Армия-2020»

С 23 по 29 августа 2020 года Госкорпорация «Роскосмос» и предприятия российской ракетно-космической промышленности представят образцы производимой и перспективной ракетно-космической техники на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» (г. Кубинка, Московская область).

На объединенном стенде Госкорпорации в павильоне А (стенд 1D6) свои разработки представят «Российские космические системы», Ракетно-космический центр «Прогресс», «Информационные спутниковые системы имени М.Ф. Решетнева», ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, Корпорация «ВНИИЭМ», КБ «Арсенал», Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва, Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, НПО «Техномаш», ФКП «НИЦ РКП» и другие предприятия ракетно-космической отрасли России.

В экспозиции будут представлены масштабные макеты действующих и перспективных ракет-носителей, космических аппаратов, приборов и устройств широкого назначения, в том числе модели изделий с уникальными характеристиками. В частности, на объединенном стенде Роскосмоса будут показаны макеты новой тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5», ракеты-носителя тяжёлого класса повышенной грузоподъёмности «Ангара-А5В» и кислородно-водородного разгонного блока тяжёлого класса, а также макеты легких ракет-носителей производства ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, ракет-носителей семейства «Союз-2» и «Союз-5» производства РКЦ «Прогресс».

Гости форума смогут увидеть макеты усовершенствованного аппарата «Глонасс-К» производства ИСС Решетнева, космических аппаратов «Аист-2Д» и «Обзор-Р» (РКЦ «Прогресс»), «Канопус-В», «Метеор-М» № 3 и «Ломоносов» (производство — Корпорация «ВНИИЭМ»).

Холдинг «Российские космические системы» представит новейшие разработки в области отечественной микроэлектроники космического назначения, современных наземных систем приема и обработки космической информации, а также геоинформационные сервисы и передовые VR-технологии на основе данных дистанционного зондирования Земли.

Выставочный стенд Объединённой ракетно-космической корпорации, который находится в павильоне D (стенд № 4D3), будет полностью посвящен продукции гражданского назначения, выпускаемой организациями Госкорпорации «Роскосмос». В объединенной экспозиции ОРКК будут представлены образцы современной медицинской техники, которые выпускает Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг и НПК «СПП»: портативный аппарат ИВЛ, дефибрилляторы и электрокардиографы, а также коленный модуль с микропроцессорным управлением.

Перечисленная техника — далеко не полный перечень того, что будет представлено на стендах предприятий Роскосмоса.

Ждём вас на «Армии-2020»!

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