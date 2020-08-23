Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Центр Сириус#НПО Энергомаш#РКС#НПО автоматики23.08.2020 19:04

Сириус.Лето: начни свой проект

Госкорпорация «Роскосмос» стала партнером программы «Сириус.Лето», направленной на вовлечение талантливой молодежи в работу над актуальными научно-технологическими, инженерными и исследовательскими проектными заданиями.

Так, наставникам и участникам было предложено восемь актуальных кейс-заданий российской ракетно-космической отрасли, разработанных ведущими инженерами и специалистами НПО Энергомаш, Российских космических систем и НПО автоматики:

Возвращаемая крылатая ступень ракеты-носителя;

скафандр для лунной программы XXI века;

Земля из космоса;

разработка и сборка «Планетохода», предназначенного для автоматического поиска перспективных геологических зон на исследуемой планете с целью их дальнейшего изучения;

разработка грунтозаборного устройства для исследовательского планетохода (лунохода);

разработка шасси исследовательского планетохода (лунохода);

разработка универсальной платформы служебных систем для планетохода (лунохода);

разработка манипулятора для исследовательского планетохода (лунохода).

В качестве наставников были приглашены студенты выпускных курсов, магистранты и аспиранты профильных вузов, на конкурсной основе. На эту роль было подано 47 заявок. В качестве участников были приглашены учащиеся 7-11 классов, желающие познакомиться с ракетно-космической промышленностью нашей страны и поработать в команде над актуальными практическими задачами, уже более 100 человек подали заявки на участие.

В течение 2020-2021 учебного года проектные команды будут работать над поставленными задачами при содействии наставников и при поддержке представителей дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» и регионального центра. Учащийся с проектом, над которым он работал со своей командой, сможет подготовиться к всероссийским и международным конкурсам, в том числе подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы».

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Образовательный центр «Сириус» создан Образовательным Фондом «Талант и успех» по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Цель работы Образовательного центра «Сириус» — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

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